30 min

+++ Halle-Neustadt: Hunderte Mieter ohne Heizung und Warmwasser +++ "Fest der Freiheit" in Prag: Erinnerung an Genschers Rede +++ 50 Jahre "Störtebeker" – Jubiläum des legendären Restaurantschiffs in Tangermünde +++

+++ Halle-Neustadt: Hunderte Mieter ohne Heizung und Warmwasser +++ "Fest der Freiheit" in Prag: Erinnerung an Genschers Rede +++ 50 Jahre "Störtebeker" – Jubiläum des legendären Restaurantschiffs in Tangermünde +++