31 min

Thomas Rühmann ist der Mann der ersten Stunde in der beliebten ARD-Erfolgsserie "In aller Freundschaft". Und in und um die Sachsenklinik hat er seit 1998 so einiges durch. Thomas Rühmann ist unser Gast zum Kaffee.

Thomas Rühmann ist der Mann der ersten Stunde in der beliebten ARD-Erfolgsserie "In aller Freundschaft". Und in und um die Sachsenklinik hat er seit 1998 so einiges durch. Thomas Rühmann ist unser Gast zum Kaffee.