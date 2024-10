MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE vom 20. Oktober

30 min

+++ Bundesparteitag der Linken in Halle: Interview mit neuer Co-Vorsitzenden +++ True Crime in der in der Johanniskirche in Magdeburg +++ SCM gewinnt Ostderby gegen SC DHfK Leipzig +++

