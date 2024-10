2 min

+++ Treffen der Ministerpräsidenten: Maßnahmen der Asylpolitik werden diskutiert +++ Türkei: Nach Anschlag in Ankara werden Ziele in Syrien und Irak angegriffen +++ Chemnitz: Brand in einer Industriebrache +++

