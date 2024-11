MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE vom 10. November

30 min

+++ B1-Ortsdurchfahrt Gerwisch wieder frei +++ Geflügel-Schau in Magdeburg +++ Wettbewerb um Meister-Geige in Dessau +++ Himmlische Helfer: Der "Börde-Dom" in Atzendorf +++

+++ B1-Ortsdurchfahrt Gerwisch wieder frei +++ Geflügel-Schau in Magdeburg +++ Wettbewerb um Meister-Geige in Dessau +++ Himmlische Helfer: Der "Börde-Dom" in Atzendorf +++