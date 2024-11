30 min

+++ Magdeburg: Landtagsdebatte um Rentengerechtigkeit +++ Lagerhallenbrand in Jessen: Angeklagter muss 4 Jahre in Haft +++ Unmut über Zensus-Ergebnisse in Merseburg +++ Premiere der "Weihnachtsgans" in Quedlinburg +++

