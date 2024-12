MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE vom 20. Dezember

30 min

+++ Attentat in Magdeburg: Bundeskanzler Scholz und Co. vor Ort +++ Gedenkveranstaltung im Magdeburger Dom +++ Wie konnte so ein Attentat gelingen? +++ Seelsorge für Betroffene des Attentats +++

+++ Attentat in Magdeburg: Bundeskanzler Scholz und Co. vor Ort +++ Gedenkveranstaltung im Magdeburger Dom +++ Wie konnte so ein Attentat gelingen? +++ Seelsorge für Betroffene des Attentats +++