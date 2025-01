29 min

Bereits am 22.01.2015 wurde die erste Folge der MDR-Erfolgsserie "In aller Freundschaft - die jungen Ärzte" ausgestrahlt. Seit Beginn an dabei und auch heute noch auf der IaF-Bühne sind Sanam Afrashteh und Mike Adler.

