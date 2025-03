219 min

Ungeschlagen in der Volleyball-Landesklasse. Am Sonntag standen für die Damen der Volleyholics Stendal die letzten beiden Spiele an. "Fans im Osten" war live dabei - auch bei der anschließenden Meisterfeier.

