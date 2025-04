BSG Chemie Leipzig - 1. FC Lokomotive Leipzig

101 min

In der Regionalliga Nordost kam es am Sonntag zum Stadtderby zwischen Lok Leipzig gegen BSG Chemie Leipzig. In der zweiten Halbzeit zeigte sich Lok dominant und gewann das Spiel mit 3:0.

In der Regionalliga Nordost kam es am Sonntag zum Stadtderby zwischen Lok Leipzig gegen BSG Chemie Leipzig. In der zweiten Halbzeit zeigte sich Lok dominant und gewann das Spiel mit 3:0.