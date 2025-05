30 min

+++ Lösungssuche in der Politik nach angekündigtem DOW-Rückzug in Schkopau +++ Magdeburger Beimssiedlung feiert 100-jähriges Bestehen +++ Historisches Boot erstmalig seit 800 Jahren an Wasseroberfläche +++

