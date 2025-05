30 min

+++ Vermieterskandal in Halle - Großer Frust bei Mietern +++ Spargelsaison - Preisdruck und Personalmangel beim Edelgemüse +++ Straßenbahn-Hochzeit in Naumburg - Glückliches Paar an ungewöhnlichem Trauungsort +++

+++ Vermieterskandal in Halle - Großer Frust bei Mietern +++ Spargelsaison - Preisdruck und Personalmangel beim Edelgemüse +++ Straßenbahn-Hochzeit in Naumburg - Glückliches Paar an ungewöhnlichem Trauungsort +++