30 min

+++ Eichenpflanzungen in Wörlitz - Natur und Landschaftsschutz in historischen Elbauen +++ In Halberstadt rollt der legendäre DDR-Schnellzug wieder +++ Saisonstart in Erdbeerernte für die Selber-Pflücker in Brehna +++

+++ Eichenpflanzungen in Wörlitz - Natur und Landschaftsschutz in historischen Elbauen +++ In Halberstadt rollt der legendäre DDR-Schnellzug wieder +++ Saisonstart in Erdbeerernte für die Selber-Pflücker in Brehna +++