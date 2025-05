MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE vom 24. Mai

30 min

+++ Behelfsbrücke in Dessau eingehoben +++ Neueröffnung der Gedenkstätte für jüdischen Friedhof in Wörlitz +++ Romanikpreis 2025 vergeben +++ Frühe Bilder von Neo Rauch in Aschersleben ausgestellt +++