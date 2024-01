15 min

+++ Eisenach verliert linke Oberbürgermeisterin an das Bündnis Sahra Wagenknecht +++ UN-Gericht lehnt Waffenruhe in Gaza ab +++ Gatersleben: Leibniz-Institut forscht an klimaresistenten Nutzpflanzen +++

