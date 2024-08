Chemnitzer FC bittet den FSV Zwickau zum Prestigeduell

107 min

Am 3. Spieltag der Regionalliga Nordost stieg ein sächsisches Prestigeduell. Der Chemnitzer FC empfing den FSV Zwickau. An dieser Stelle sehen Sie die Partie noch einmal in voller Länge.

