+++ Siegen: 32-Jährige greift sechs Menschen mit Messer in Bus an +++ NATO-Generalsekretär Stoltenberg: Ukrainische Offensive in der russischen Region Kursk ist legitim +++ Video-Kunst in der Gedenkstätte Buchenwald +++

