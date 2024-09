64 min

In Sachsen und Thüringen wurde gewählt - aktuelle Hochrechnungen, Prognosen und Einordnungen. Derzeit liegt die CDU in Sachsen auf Platz Eins, in Thüringen liegt die AfD vorn. BSW ist in beiden Ländern stark.

In Sachsen und Thüringen wurde gewählt - aktuelle Hochrechnungen, Prognosen und Einordnungen. Derzeit liegt die CDU in Sachsen auf Platz Eins, in Thüringen liegt die AfD vorn. BSW ist in beiden Ländern stark.