MDR aktuell 10:58 Uhr vom 13. Dezember

+++ Erste Kabinettssitzung in Thüringen - Vereidigung der Minister +++ Bund und Länder stellen geplante Fortsetzung des Digitalpakts vor +++ pro-europäische Demonstrationen in Georgien dauern an +++

