In Magdeburg ist die Zahl der Toten und Verletzten nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt deutlich gestiegen. Am Freitagabend war ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Viele Fragen sind noch offen.

