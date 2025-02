MDR aktuell 13:58 Uhr vom 4. Februar

2 min

+++ Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg in Halle gefunden +++ Brandserie in Leipziger Wohnblock: Tatverdächtiger ermittelt +++ Gewerkschaft Verdi ruft in Sachsen-Anhalt zu Warnstreiks auf +++

