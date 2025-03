4 min

+++ Gera: Brandanschlag auf Frau in Straßenbahn - Polizei fahndet öffentlich +++ Nordmazedonien: 51 Tote bei Brand in einem Nachtklub +++ Jemen: USA flogen in der Nacht Luftangriffe auf die Huthi-Miliz +++

