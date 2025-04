2 min

+++ Niedersachsens Ministerpräsident Weil kündigt Rückzug aus Politik an +++ Rabea Rogge fliegt als erste Deutsche ins All +++ China beginnt mit großer Militäraktion vor Taiwan +++ Schwere Überschwemmungen in Ägäis +++

