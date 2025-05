2 min

+++ Drei Verletzter nach gewaltsamem Streit in Halle +++ Bukarester Bürgermeister gewinnt Präsidentschaftswahl in Rumänien +++ Erste Runde der Präsidentschaftswahl in Polen bleibt ohne Sieger +++ Israelische Armee setzt Angriffe auf Gazastreifen fort +++