MDR THÜRINGEN JOURNAL vom 15. September

28 min

+++ Reaktionen auf CDU-Politik in Thüringen: Kritik an Normalisierung der AfD +++ "Fridays for Future": Klimaprotest in Erfurt und Jena +++ Wegen Stickstoff-Dünger: Modellversuch im Weimarer Land +++

