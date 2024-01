MDR THÜRINGEN JOURNAL vom 6. Januar

30 min

+++ Kandidaten für die Landratswahl im Saale-Orla-Kreis präsentieren sich +++ GPS-Diebstähle sorgen für Verluste in der Landwirtschaft +++ Entscheidungen in der Verfolgung beim Weltcup in Oberhof +++

