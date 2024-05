29 min

+++ Viel Herzblut - Warum so viele ehrenamtlich den Katholikentag in Erfurt vorbereiten +++ Wie Mühlhausen und Bad Frankenhausen für das Bauernkriegs-Jubiläum werben wollen +++ Jena: Fund in seltenen Gesteinsproben +++

