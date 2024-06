30 min

+++ Point-Alpha-Preis in Geisa verliehen +++ Warum am Rennsteig immer wieder Grenzsteine verschwinden +++ Ausstellung "Fußball und das KZ Buchenwald" eröffnet +++ Tischtennis-Finals in Erfurt gehen zu Ende +++

