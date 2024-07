29 min

+++ Mehrere Läden in Weimars Schillerstraße schließen +++ Sachsens und Thüringens CDU starten in den Wahlkampf +++ Teleskop "Sofia" in Thüringen angekommen +++ Dreienbrunnenbad in Erfurt wiedereröffnet +++

