30 min

+++ Vierter Bundesweiter Warntag: So lieb die Übung in Erfurt +++ Zeitzeugen: Holocaust-Überlebende erzählen ihre Geschichten in Weimar +++ Nach AfD-Wahlerfolg: Ausländische Ärzte bangen um ihre Zukunft in Thüringen +++

+++ Vierter Bundesweiter Warntag: So lieb die Übung in Erfurt +++ Zeitzeugen: Holocaust-Überlebende erzählen ihre Geschichten in Weimar +++ Nach AfD-Wahlerfolg: Ausländische Ärzte bangen um ihre Zukunft in Thüringen +++