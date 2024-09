30 min

+++ Lithium-Produktion: Rohstoff für Batterien aus Raffinerie in Bitterfeld-Wolfen +++ Domschatzprojekt: Unterricht in Quedlinburger Stiftskirche +++ Familiengeschäft: Kaufhaustradition seit 95 Jahren in Gerbstedt +++

