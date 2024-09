30 min

+++ Nach Eklat im Landtag: Entscheidung von Verfassungsgericht erwartet +++ Zwiebelmarkt in Apolda gestartet +++ Große Otto-Dix-Schau in Gera ab 3. Oktober +++ "Grüne Tage" werben um Nachwuchs in der Landwirtschaft +++

