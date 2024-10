MDR THÜRINGEN JOURNAL vom 7. Oktober

29 min

+++ Thüringen: Gedenken an Hamas-Opfer +++ Erfurt: Handwerk schaut pessimistisch in die Zukunft +++ Gera: Pucklitzsch will bei World Games Medaille holen +++

+++ Thüringen: Gedenken an Hamas-Opfer +++ Erfurt: Handwerk schaut pessimistisch in die Zukunft +++ Gera: Pucklitzsch will bei World Games Medaille holen +++