Unwetterwarnungen für Thüringen

WARNLAGEBERICHT für Thüringen

Kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel, örtlich Unwetter.

Entwicklung der Wetter- und Warnlage für die nächsten 24 Stunden bis Sonntag, 10.06.2018, 15 Uhr:

Bei geringen Luftdruckgegensätzen bestimmt weiterhin warme bis heiße, aber zunehmend feuchte und zu Gewittern neigende Luft das Wetter in Thüringen.

GEWITTER/STARKREGEN: Heute lokal eng begrenzt Starkregen bis 25 l/qm in kurzer Zeit, Hagel und Sturmböen bis 70 km/h (Bft 8). Örtlich auch Unwetter durch heftigen Starkregen bis 40 l/qm innerhalb 1 Stunde, vereinzelt bis 60 l/qm in kurzer Zeit, Hagel um 3 cm und Sturmböen bis 85 km/h (Bft 9). Eingangs der Nacht zum Sonntag noch einzelne Gewitter mit ähnlichen Begleiterscheinungen wie am Tage, später abklingend. Am Sonntag verbreitet schwere Gewitter mit heftigem Starkregen bis 40 l/qm innerhalb 1 Stunde, Hagel um 3 cm Durchmesser und Sturmböen bis 85 km/h (Bft 9).

Deutscher Wetterdienst, RWB Leipzig, SB