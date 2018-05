Unwetterwarnungen für Mitteldeutschland

WARNLAGEBERICHT für Sachsen

Heute Schauer und Gewitter, lokal Unwettergefahr durch Starkregen. Nachts abklingend. Morgen erneut Gewitter mit Starkregen.

Entwicklung der Wetter- und Warnlage für die nächsten 24 Stunden bis Freitag, 01.06.2018, 13 Uhr:

Eine Tiefdruckrinne mit schwülheißer und zu Gewittern neigender Luft bestimmt das Wetter in Sachsen.

UNWETTER/GEWITTER/STARKREGEN/HAGEL: Ab den Mittagsstunden zunächst im Bergland, im Nachmittagsverlauf und bis in die Nacht hinein gebietsweise starke Gewitter mit Starkregen um 25 l/qm in kurzer Zeit, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen bis 70 km/h (Bft 8). Örtlich auch Unwetter mit heftigem Starkregen mit 30 bis 60 l/qm innerhalb einer Stunde und Hagel. Am Freitagnachmittag erneut teils starke Gewitter.

Deutscher Wetterdienst, RWB Leipzig, Jens Oehmichen