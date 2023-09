"Wie wichtig es ist, gerade in der Wissenschafts-, aber auch in der Krisenkommunikation professionell und schnell zu agieren, haben uns die Ereignisse der vergangenen Jahre deutlich gemacht", erklärt der Rektor der Uni Magdeburg, Jens Strackeljan. "Insbesondere auf das Thema der Tagung und die Frage 'Wie neutral dürfen Hochschulen noch sein?" müssen wir immer wieder gemeinsam Antworten finden, um die Freiheit von Lehre und Wissenschaft sicherzustellen und den Unicampus als einen Ort des freien Diskurses im Ringen um gute Lösungen für gesellschaftliche Probleme zu verteidigen."

In Vorträgen und Workshops geht es für die Teilnehmenden auch darum, eigene Erfahrungen auszutauschen und über aktuelle gesellschaftliche Trends und Entwicklungen zu debattieren. Dazu gehört etwa der Einsatz von Chat-GPT und anderen KI-Plattformen. Im Rahmen einer Festveranstaltung in der Magdeburger Johanniskirche werden Preise für eine vorbildliche Volontariatsausbildung sowie der Digital Award verliehen. Mit der Tagung, die in Kooperation mit der Hochschule Magdeburg-Stendal stattfindet, will die Stadt Magdeburg auch ihr Profil als Wissenschaftsstandort ausbauen.