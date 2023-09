Die Experten von der University of Ottawa untersuchten dafür die Veränderungen bei alkohol- und cannabisbedingten Unfällen mit Verletzten, die ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Die Untersuchung in der Provinz Ontario fand in drei verschiedenen Zeiträumen statt: von Januar 2010 bis September 2018 (vor der Legalisierung), von Oktober 2018 bis Februar 2020 (erste Phase der Legalisierung mit Einschränkungen beim Verkauf) und von März 2020 bis Dezember 2021 (komplette Legalisierung, gleichzeitig Beginn der Corona-Pandemie). Die Daten, die vom zentralen Gesundheitsregister der Provinz stammen wurden noch saisonbereinigt.

Insgesamt traten 947.604 Krankenhauseinlieferungen nach Verkehrsunfällen in den drei Zeiträumen auf. Bei 426 (0,04 Prozent) von ihnen war Cannabis und bei 7.564 (0,8 Prozent) Alkohol im Spiel. Die Rate der cannabisbedingten Hospitalisierungen stieg dabei von 2010 bis 2021 um 473 Prozent, bei Alkohol war der Anstieg deutlich geringer (9,4 Prozent). In der Phase der eingeschränkten Legalisierung war der Zuwachs mit 94 Prozent im Vergleich zur Vorlegalisierungsphase deutlich geringer als dann in der Phase der kompletten Legalisierung (plus 223 Prozent).