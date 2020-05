Menschen, die sozial isoliert leben, haben ein um 44 Prozent höheres Risiko, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu entwickeln, als diejenigen, die in ein soziales Umfeld integriert sind. Das zeigt eine neue Studie von Forschern des Universitätsklinikums Duisburg-Essen. Demnach sterben die Isolierten auch etwa 50 Prozent häufiger an Herzinfarkten oder Schlaganfällen.

Im Rahmen der Heinz-Nixdorf-Recall-Studie haben die Wissenschaftler über 13 Jahre die gesundheitlichen Entwicklungen von insgesamt 4.316 Personen verfolgt. Zu Beginn erhoben sie, mit wem die Teilnehmer zusammenlebten, ob sie verheiratet waren, wie eng der Kontakt zu Freunden und Familie war, oder ob sie Mitglieder in einem Verein, einer Partei oder in Berufsverbänden waren. Keiner der Teilnehmer litt bei Studienbeginn an Herz-Kreislauf-Erkrankungen.