Die Experten untersuchten den Kauvorgang bei Flusspferden (Hippopotamus amphibius), auch als Nilpferde bekannt, sowie bei Zwergflusspferden (Choeropsis liberiensis) anhand von Videomaterial aus Zoobeständen. Außerdem vermaßen sie die Schädel von 86 (Groß-)Flusspferden und 21 Zwergflusspferden, die in Museen lagern. Dabei zeigten sich nur geringe Unterschiede in der Breite der Ober- und Unterkiefer sowie bei den Backenzähnen bei den verschiedenen Exemplaren, was auf eine eher vertikale Kaubewegung hindeutet. Die Größe und Position der Eckzähne verhindert nicht das seitliche Kauen, aber die längeren unteren Eckzähne schränken diesen Vorgang deutlich ein.