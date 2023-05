Das Ergebnis: Die suizidalen Gedanken entstehen zwar im Winter, brauchen aber dann ein paar Monate bis zu einer Art "Kipppunkt", an dem sie in die Tat umgesetzt werden. Dabei spielt auch der Vergleich mit anderen Menschen eine Rolle, denen es im Frühling vermeintlich viel besser geht als einem selbst.

"Es ist bereits gut dokumentiert, dass der Winter eine Zeit ist, in der Menschen mit mentalen Problemen mit noch mehr negativen Gedanken und Depressionen zu kämpfen haben", erklärt der Studienautor Brian O’Shea. "Darum könnte es überraschen, dass der Frühling - bei dem man davon ausgeht, dass die Gedanken der meisten Menschen dann positiver werden - tatsächlich die Zeit ist, in der sich auch die meisten Menschen das Leben nehmen wollen." Die Gründe dafür seien komplex, aber die Untersuchung hätte gezeigt, dass die suizidalen Gedanken im Dezember am stärksten und im Juni am schwächsten seien. Dazwischen gäbe es einen Kipppunkt, wenn der eigene Antrieb steige und die Selbstmordgedanken noch aktiv seien.