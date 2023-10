Feuer machen mit zwei Holzstücken, starkes Bremsen mit dem Auto oder auch das Händereiben in der kalten Jahreszeit - all dies sind Reibevorgänge, bei denen auch Wärme entsteht. Dieses Phänomen kennt die Menschheit schon seit ihren Anfängen und auch die Wissenschaft beschäftigt sich schon lange damit, so untersuchte bereits Leonardo da Vinci den sogenannten Reibungskoeffizienten. Dennoch sind noch nicht alle Rätsel gelöst, etwa wenn es um die genauen Kontaktbedingungen zwischen Objekten geht.