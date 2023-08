Das Team unter Leitung der TU Dresden untersuchte, wie sich verschiedene Nahrungsmittel auf das Zusammenspiel von Mitochondrien und Chromosomen auswirken und wie das den Gesundheitszustand von Fruchtfliegen beeinflusst. "Wir wussten bereits, dass Mitochondrien nicht nur die Zellkraftwerke, sondern so etwas wie die Manager der Zelle sind", erklärt der an der Studie beteiligte Gastwissenschaftler Adam Dobson. "Aber dass winzigste genetische Unterschiede in den Mitochondrien dazu führen, dass gesunde Nahrung tödlich, und schlechte Nahrung gut sein kann, hat uns sehr überrascht."

Die Forschenden fanden heraus, dass dass es für Fruchtfliegen keine gesunde oder optimale Ernährung gibt. Dies könnte auch auf den Menschen Auswirkungen haben. "Fruchtfliegen und Menschen teilen nicht nur die Vorliebe für Obst in den warmen Sommermonaten. Wir haben auch wichtige genetische Merkmale gemeinsam, wie etwa die Mitochondrien-Gene", erläutert Dobson. "In unserer Untersuchung haben wir zwei Nahrungstypen von jeweils hohem Protein- beziehungsweise Fettgehalt verwendet, die den üblichen Ernährungsgewohnheiten des Menschen entsprechen. Da sich die Stoffwechselprozesse in den Zellen von Mensch und Fliege stark ähneln, glauben wir, dass unsere Ergebnisse wichtige Erkenntnisse für den Menschen bringen."