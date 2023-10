Die am häufigsten in Blogs genannten Alternativen waren Sojamilch (84 Prozent), Mandelmilch (79 Prozent) und Reismilch (65 Prozent). In den untersuchten Laien-Blogs wurden am häufigsten Sojamilch (37 Prozent) und Erbsenmilch (17 Prozent) als Alternativen zu Kuhmilch empfohlen. Von 14 Blogs kam die Empfehlung, die Milch selbst zu Hause herzustellen; zwei Blogs priesen hausgemachte Milch sogar als beste Alternative an. Da solche unverarbeitete Milch nicht für Kleinkindern zu empfehlen ist, zeige dies umso mehr die Notwendigkeit von professioneller Information für die Eltern, so Sangiuolo.