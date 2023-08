An der umfangreichen Studie waren verschiedene Institutionen beteiligt, unter anderem die Oregon Health and Science University, das Oregon National Primate Research Center und die University of California San Francisco. Das Team um Dr. Krystof Bankiewicz konnte dabei anhand von Rhesusaffen zeigen, dass das Zuführen eines speziellen Proteins namens hGDNF in eine bestimmte Gehirnregion (Area tegmentalis ventralis) dazu führen kann, dass auch nach einer längeren Abstinenz das Suchtgefühl nach Alkohol nicht zurückkehrt. Dazu zeigten sich in der Untersuchung auch keine größeren Nebenwirkungen.