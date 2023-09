Niels Schröter, Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik bekommt vom ERC ein sogenanntes Starting Grant, ein Stipendium, mit dem exzellente Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler am Beginn einer unabhängigen Karriere gefördert werden sollen. Mit diesem Grant, dem ersten, das am Hallenser MPI angesiedelt ist, soll die Erforschung einer neuen Klasse strukturell chiraler topologischer Materialien gefördert werden.

"Das Konzept der Chiralität lässt sich verstehen, wenn wir unsere Hände betrachten: Unsere linke Hand ist ein Spiegelbild der rechten, aber beide können nicht durch Drehungen oder Verschiebungen zur Deckung gebracht werden", erläutert Schröter. Dabei spielt die Chiralität in der Natur eine entscheidende Rolle, da chirale Moleküle in lebenden Organismen wichtige Funktionen übernehmen. "Unser Ziel ist es nun, dieses Konzept von Molekülen auf Festkörper zu übertragen, um neue chirale Funktionalitäten in Kristallen zu entdecken, die die Grundlage für neue Technologien bilden könnten", so der Forscher.