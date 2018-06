Humane Papillomviren werden durch Sex übertragen und können Krebs verursachen. Bei den Frauen Gebärmutterhalskrebs, bei den Männern werden sie u.a. mit dem sehr seltenen Peniskrebs in Verbindung gebracht. Sie verändern den genetischen Code der befallenen Zellen. Sie bauen eine falsche Information ein, sodass diese ungehemmt wachsen. Oder sie blockieren Kontrollsysteme in der Zelle, die ein überschießendes Wachstum verhindern. Das Gewebe wuchert, Krebs entsteht.

Seit etwa zehn Jahren gibt es einen Impfstoff gegen diese Erreger. Er brachte Hoffnung im Kampf gegen Gebärmutterhalskrebs, inzwischen sind etwa 40 Prozent der 18-jährigen Frauen geimpft. Nun hat die STIKO - die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut - nachgelegt: Sie wird die Impfung auch offiziell für Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren empfehlen. Denn Experten sagen: Im Schnitt haben junge Männer in nahezu allen Kulturen mehr Sexualpartner als junge Frauen. Damit sind Männer die wichtigsten Verbreiter der Infektion. Es geht also um Geschlechtergerechtigkeit - warum sollen sich nur die Mädchen schützen? Es geht auch um die Gesundheit der Jungen: Eine HPV-Impfung soll auch vor Krebsarten schützen, die Männer treffen können, wie etwa Mund-Rachen-Krebs oder Analkrebs. Experten zufolge gehen pro Jahr in Deutschland etwa 1.000 Krebsfälle bei Männern auf das Konto von HPV.