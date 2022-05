Maurer war am 11. November 2021 zur ISS geflogen . Er durfte sieben Stunden im freien Weltall arbeiten und war an über 100 Experimenten beteiligt. "Als Astronaut mit dem Namen Maurer ist man natürlich auch ganz stolz darauf, ein Experiment mit Beton durchzuführen", erzählte der Astronaut MDR WISSEN. Maurer, der gelernte Materialforscher, spricht vom Betonmisch-Experiment Mason, das vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelt wurde.

Dass das Ende der ISS in ihgrer jetzugen Form bereits besiegelt ist, steht seit Anfang des Jahres fest. Laut den Nasa-Plänen soll die Station 2031 kontrolliert abstürzen. Doch seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat sich alles geändert. "Die Entscheidung über das Schicksal der ISS wird viel von der Lage abhängen, die in unserem Land und darum herum herrscht", sagte der Chef der russischen Raumfahrtagentur, Dmitri Rogosin, am Freitag der Nachrichtenagentur Tass. Im Falle eines Ausstiegs werde Moskau seine Partner aber ein Jahr im Voraus unterrichten. Bis 2024 sei Russlands Beteiligung an der Station vorläufig noch geplant.