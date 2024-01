Dazu wertete das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) Daten aus der BIBB-Erhebung über neu abgeschlossene Ausbildungsverträge zum 30. September 2023 in anerkannten dualen Ausbildungsberufen aus. Demnach haben Frauen im Beruf "Kauffrau für Büromanagement" in der dualen Berufsausbildung die meisten neuen Ausbildungsverträge abgeschlossen. Mit 16.644 (2022: 16.116) neuen Verträgen im vergangenen Jahr rückt dieser Beruf nach zwei Jahren auf Platz zwei wieder an die Spitze der Rangliste 2023 der Ausbildungsberufe.