Waldbrände nehmen weltweit zu, auch verursacht durch den Klimawandel. Neben dem Löschen der Brände besteht ein probates Mittel im gezielten, vorherigen Abbrennen von Buschwerk, das in trockenen Perioden als Brandbeschleuniger wirken kann. Diese kontrollierten Feuer sind allerdings nur in bestimmten Zeiträumen möglich: Wenn es nicht so feucht ist, dass die Feuer nicht brennen können und nicht so trocken, dass die Brände schnell außer Kontrolle geraten. Von diesen Perioden wird es – wiederum bedingt durch den Klimawandel – in Zukunft allerdings immer weniger geben, wie eine Studie der University of California ergeben hat.