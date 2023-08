Hintergrund ist der Rückgang der Konzentration der Schadstoffpartikeln seit dem Jahr 2000. Dies ist einerseits eine gute Nachricht, da die Aerosole schädlich für Mensch und Umwelt sind. Andererseits hat damit auch die kühlende Wirkung dieser Partikel auf das Klima abgenommen, denn Aerosole in Form kühlen das Klima ab, weil sie das Sonnenlicht reflektieren und das Reflexionsvermögen der Wolken erhöhen.

Bisher gingen Forscher davon aus, dass die Erwärmungseffekte durch weniger Aerosole in der Luft sofort spürbar sind. "Mit unserer neuen nichtlinearen Methode zur Berechnung der Aerosol-Wolken-Wechselwirkungen konnten wir zeigen, dass in stark belasteten Regionen die zusätzliche Erwärmung durch Verbesserungen der Luftqualität erst zwei bis drei Jahrzehnte später eintritt als bisher angenommen", erklärt Hailing Jia. Die Leipziger Studie verdeutliche, wie komplex die Beziehung zwischen Aerosolen und Wolken sei und wie wichtig es für zukünftige Klimaprojektionen sei, diese Wechselwirkungen zu verstehen, so die Studienautorin.